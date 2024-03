Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wissen (dpa/lrs). Ein Motorradfahrer aus Wuppertal ist bei einem Unfall im Westerwald schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der 51-Jährige am späten Vormittag auf einer Landstraße in Richtung Wissen im rheinland-pfälzischen Landkreis Altenkirchen. Nachdem er ein Auto überholt hatte, geriet er den Angaben zufolge auf den unbefestigten Seitenstreifen. Er stürzte, rutschte mit seiner Maschine über die Straße und blieb in einer Bachböschung liegen. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Mann zu einem Krankenhaus. Sein Motorrad war erheblich beschädigt worden.

Polizeimeldung