Verkehrsunfall

Mendig

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 nahe Rheinböllen schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen sei es bei einem Überholvorgang des Motorradfahrers zu einer Kollision mit einem rechts fahrenden Auto gekommen, teilte die Polizeiautobahnstation in Mendig mit. Der Mann sei danach mit dem Motorrad im Straßengraben gelandet. Wegen des Einsatzes eines Rettungshubschraubers musste die Autobahn in Fahrtrichtung Ludwigshafen kurzfristig gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können.