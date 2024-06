Wadgassen

Motorradfahrer bei Unfall mit Auto lebensgefährlich verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im saarländischen Wadgassen lebensbedrohlich verletzt worden. Der 61-Jährige überholte am Samstag mehrere Autos und kollidierte dabei mit einem wendenden Auto, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auch am Sonntag befand er sich einer Polizeisprecherin zufolge noch in Lebensgefahr. Die 27 Jahre alte Autofahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Ein Gutachter soll den Zusammenstoß rekonstruieren. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise.