Motorradfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Kesfeld (dpa/lrs). Bei einem Unfall im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 57-Jährige war am Sonntagnachmittag auf seiner Maschine in der Gemeinde Kesfeld unterwegs, als ihm eine Autofahrerin an einer Kreuzung die Vorfahrt nahm, wie die Polizei mitteilte. Das Motorrad prallte seitlich auf den Wagen, der Fahrer wurde in einen Straßengraben geschleudert. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die 31 Jahre alte Autofahrerin und das ebenfalls im Auto sitzende Kleinkind wurden bei dem Unfall leicht verletzt.