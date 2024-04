Frankenthal

Verkehr

Motorradfahrer bei Auffahrunfall auf A61 schwer verletzt

Von dpa/lrs

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der A61 schwer verletzt worden. Der 77-Jährige sei auf Höhe des Kreuzes Frankenthal einem bremsenden Auto aufgefahren, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Der Motorradfahrer habe nicht genug Abstand eingehalten und das Bremsmanöver des Autofahrers zu spät bemerkt. Er kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Eine Insassin des am Unfall beteiligten Autos wurde leicht verletzt.