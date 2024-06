Prüm

Motocrossfahrer stürzt und kommt ins Krankenhaus

Von dpa/lrs

Ein Motocrossfahrer ist auf unwegsamem Gelände bei Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gestürzt und dabei verletzt worden. Er habe am Sonntag an der Skipiste Wolfsschlucht die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Abend mit. Der Mann kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Sowohl sein Motorrad als auch die seiner Begleiter seien nicht zugelassen gewesen, hieß es.