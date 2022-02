Uersfeld

Motocross-Fahrer bei Sturz im Wald lebensgefährlich verletzt

Ein Motocross-Fahrer hat sich bei einem Sturz im Wald nahe des Eifelortes Uersfeld lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, prallte der 32-Jährige mit seinem Gefährt gegen einen auf einem Waldweg liegenden Baumstamm. Der Mann wurde nach dem Unfall im Landkreis Vulkaneifel am Samstagvormittag mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Die weiteren Ermittlungen ergaben nach Angaben der Polizei, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß. Das Motorrad sei zudem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen und mit einem verfälschten Kennzeichen ausgestattet gewesen.