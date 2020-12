Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 12:40 Uhr

Motiv nach Tötungsdelikt in Mudersbach weiter unbekannt

Im Fall der mutmaßlich von ihrem Sohn getöteten Mutter im Westerwald gehen die Ermittlungen gegen den 37 Jahre alten Tatverdächtigen weiter. Zu einem möglichen Motiv für die Tat in Mudersbach (Kreis Altenkirchen) wollte sich die Staatsanwaltschaft am Donnerstag nicht äußern. Der 37-jährige Tatverdächtige sei seit Dienstag in Untersuchungshaft und geständig.