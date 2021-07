Medard/Kaiserslautern

Motiv für mögliches Tötungsdelikt in Westpfalz noch unklar

Mit Blick auf ein mögliches Tötungsdelikt im Kreis Kusel haben Beamte der Spurensicherung am Dienstag den möglichen Tatort im westpfälzischen Medard durchkämmt. „Aktuell ist noch nicht zweifelsfrei geklärt, was sich in dem Haus zugetragen hat“, teilte eine Polizeisprecherin mit. Bei dem Toten und den Verletzten handele es sich um Mitglieder einer Familie.