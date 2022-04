Wittlich

Musik

Moselregion soll zur längsten Musikmeile Deutschlands werden

An der Mosel wird ein musikalisches Großprojekt geplant: Am 3. Juli soll die gesamte Moselregion von Koblenz bis zum saarländischen Perl zur «längsten Musikmeile Deutschlands» werden, wie die Regionalinitiative «Faszination Mosel» am Dienstag in Wittlich mitteilte. Noch werden Mitmacher gesucht: Daher ruft die Initiative in Kooperation mit dem Mosel Musikfestival heimische Musiker, Vereine, Chöre, Bands und DJs auf, sich anzumelden.