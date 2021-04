Mainz

Moscheeverein unterliegt mit Klage gegen Kita-Schließung

Das Verwaltungsgericht Mainz hat die Klage eines Moscheevereins gegen die Schließung seiner Kindertagesstätte in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt abgewiesen. Er habe den Entzug der Betriebserlaubnis für die erste und einzige muslimische Kita in Rheinland-Pfalz stets bedauert, erklärte dazu am Mittwoch der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung, Detlef Placzek. „Das Kindeswohl darf jedoch nicht zur Diskussion stehen.“ Daher begrüße er es, dass das Verwaltungsgericht Mainz die Rechtsauffassung des Landesamts nun auch im Hauptsacheverfahren bestätigt habe.