Das Bild zeigt den Gerichtssaal des US-Militärgerichts auf der US-Air Base Spangdahlem. Vorne links die Stühle für den Angeklagten und die Verteidigung, rechts die Stühle der Staatsanwaltschaft. Dort läuft der Prozess vor dem US-Militärgericht zu einem tödlichem Messerangriff. Der Angeklagte ist Angehöriger des US-Militärs, deshalb wurde er an die US-Militärjustiz überstellt und von ihr angeklagt. Das ist im Nato-Truppenstatut so vereinbart. (zu dpa: «Mordprozess gegen US-Soldaten: Jury vertagt Beratung erneut»)

Das Bild zeigt den Gerichtssaal des US-Militärgerichts auf der US-Air Base Spangdahlem. Vorne links die Stühle für den Angeklagten und die Verteidigung, rechts die Stühle der Staatsanwaltschaft. Dort läuft der Prozess vor dem US-Militärgericht zu einem tödlichem Messerangriff. Der Angeklagte ist Angehöriger des US-Militärs, deshalb wurde er an die US-Militärjustiz überstellt und von ihr angeklagt. Das ist im Nato-Truppenstatut so vereinbart. (zu dpa: «Mordprozess gegen US-Soldaten: Jury vertagt Beratung erneut») Foto: Harald Tittel/DPA

Anzeige

Spangdahlem (dpa/lrs) – Im Prozess gegen einen US-Soldaten wegen einer tödlichen Messerattacke auf einen 28-Jährigen hat die Jury am Donnerstag noch keine Entscheidung getroffen. Die Beratung der acht Geschworenen am US-Militärgericht in Spangdahlem wurde nach mehreren Stunden auf Freitag vertagt.

Die Jury berät seit Mittwochabend über das Urteil. Am Donnerstagmorgen hatte sie Beweismaterial zur Ansicht sowie ein Whiteboard und Arbeitsmaterialien wie Post-its erhalten. Sie entscheiden, ob der Angeklagte schuldig gesprochen wird.

Nach der Tat im August 2023 auf der traditionellen Säubrennerkirmes in Wittlich waren zwei Soldaten festgenommen worden. Es hatte einen Streit aus unklarem Grund gegeben, der in ein Gerangel und schließlich die Messerattacke gemündet sei.

Im Laufe der Ermittlungen war der zweite Soldat nach Angaben der Air Base bereits durch eine außergerichtliche Maßnahme bestraft worden. Der 26-jährige Soldat ist nach amerikanischem Recht unter anderem angeklagt wegen nicht geplanten oder nicht vorsätzlichen Mordes («unpremeditated murder»). Ihm droht bei einem Schuldspruch lebenslange Haft. Zudem werde er dann unehrenhaft aus dem Militär entlassen, hieß es. Die Verteidigung hatte die Unschuld des Angeklagten beteuert.