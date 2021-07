Kaiserslautern

Mordfall Diana Bodi: Leiche im Einkaufswagen transportiert?

Im Fall Diana Bodi hat die Polizei eine neue heiße Spur. Die Polizei geht inzwischen von einer vorsätzlichen Tötung der aus Ungarn stammenden Frau aus. In einem von der Sonderkommission ausgewerteten Video ist demnach ein Verdächtiger zu sehen, der mit einem Einkaufswagen in der Nähe des späteren Fundortes der Toten unterwegs war. Auf dem Boden des Einkaufswagens konnten die Beamten einen weißen Gegenstand ausmachen, bei dem es sich um die verpackte Leiche der Frau handeln könnte, wie die Ermittler aus der Westpfalz am Donnerstag weiter mitteilten.