Mordanklage: Tödlicher Stich in den Hals

Frankenthal (dpa/lrs) – Weil er einen Bekannten zunächst mit einem Hammer verletzt und dann mit einem Messer getötet haben soll, hat die Justiz in Frankenthal Anklage gegen einen 23 Jahre alten Mann erhoben. Der Vorwurf laute auf Mord und gefährliche Körperverletzung, teilte die Staatsanwaltschaft in der pfälzischen Stadt am Montag mit.