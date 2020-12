Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 16:00 Uhr

Bad Bergzabern/Landau

Mordanklage gegen 19-Jährigen nach Messerangriff

Die Staatsanwaltschaft Landau hat Mordanklage gegen einen 19-Jährigen erhoben. Der Heranwachsende soll im April einen 39 Jahre alten Mann in einer Mehrfamilienunterkunft in Bad Bergzabern (Landkreis Südliche Weinstraße) getötet haben, teilten die Strafverfolger am Mittwoch mit.