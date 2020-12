Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 13:00 Uhr

Trier

Mord vor 31 Jahren: Erste DNA-Tests durchgeführt

Mehr als 30 Jahre nach dem Mord an einer Frau in Trier sind bei der Polizei rund ein Dutzend Hinweise eingegangen. Auch die Resonanz auf den DNA-Reihentest sei „sehr gut“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Rund zwei Drittel der bisher beabsichtigten 100 Tests seien durchgeführt worden. „Die meisten zum Test eingeladenen Personen zeigen eine hohe Akzeptanz für die Maßnahme und möchten der Polizei durch den DNA-Test bei der Aufklärung des Falles helfen“, hieß es am Mittwoch.