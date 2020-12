Archivierter Artikel vom 02.07.2020, 13:00 Uhr

Limburg

Mord mit Auto und Axt: Gericht verkündet Urteil am Freitag

Im Mordprozess um einen brutalen Angriff auf eine Frau mitten in Limburg soll an diesem Freitag (3.7./14.00) das Urteil verkündet werden. Das teilte das Landgericht Limburg am Donnerstag mit. Angeklagt ist der 34-jährige Ehemann, der zum Tatzeitpunkt getrennt von der Frau und den beiden gemeinsamen Kindern lebte. Der deutsche Staatsbürger hatte den Ermittlungen zufolge im Oktober 2019 die Frau erst mit einem Mietwagen auf der Straße angefahren und dann mit einer Axt auf sie eingeschlagen. Einem rechtsmedizinischen Gutachten zufolge erlitt die 31-Jährige schon bei dem Zusammenprall mit dem Auto tödliche Verletzungen.