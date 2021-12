Herschberg

Mops betätigt Autolichter

Ein Mops hat im Landkreis Südwestpfalz die Lichter eines Autos betätigt und damit die Polizei auf den Plan gerufen. Der Hund war am Samstagabend in Herschberg von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie er alleine in dem Wagen herumsprang und sämtliche Lichter des Fahrzeugs einschaltete. Die Polizei ermittelte die Halterin des Hundes. Sie gab an, dass dieser eigenständig gelernt habe, die Beleuchtung des Autos zu bedienen. „Der Frau wurde dringend davon abgeraten, dem Tier auch noch das Fahren beizubringen“, erklärte die Polizei am Sonntag mit einem Augenzwinkern.