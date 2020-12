Archivierter Artikel vom 26.05.2020, 13:50 Uhr

Mainz

Moped-Führerschein mit 15 kommt in Rheinland-Pfalz

Der Mopedführerschein ab 15 Jahren in Rheinland-Pfalz ist beschlossene Sache. Das Kabinett in Mainz beschloss die Einführung am Dienstag, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Mit der Veröffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes in den kommenden Wochen trete die entsprechende Verordnung in Kraft. „Fahrschulen und Jugendliche können dann loslegen“, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Egal ob Freizeit oder Ausbildung, Jugendliche wollten mobil sein, der Moped-Führerschein mit 15 sei ein Angebot gerade auch an junge Menschen auf dem Land.