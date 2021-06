Archivierter Artikel vom 02.05.2021, 10:00 Uhr

Frankenthal

Molotowcocktails gegen Zwangsräumung: Mehrere Jahre Haft

Weil er brennendes Benzin auf zwei Männer vom Ordnungsamt geworfen und Feuerwehrleute mit Molotowcocktails attackiert haben soll, ist ein Angeklagter am Freitag vom Landgericht Frankenthal zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Zu dem Zwischenfall kam es demnach, als die Wohnung des 65 Jahre alten Mannes in Neustadt an der Weinstraße am 20. August 2020 zwangsgeräumt werden sollte.