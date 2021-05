Neustadt

Möglicher Unfall: Bahnstrecke mehr als zwei Stunden gesperrt

Nach einem möglichen Unfall im Wolfsbergtunnel bei Neustadt ist die Bahnstrecke am Freitagvormittag für mehr als zwei Stunden gesperrt worden. Die 22 Fahrgäste hätten mit Hilfe der Feuerwehr den Zug verlassen, seien zu einem nahen Bahndamm gelaufen und von dort aus mit Bussen zum Bahnhof gebracht worden, sagte eine Bahnsprecherin in Frankfurt. Bei nachfolgenden Regional- sowie S-Bahnen sei es zu Verspätungen gekommen, ein ICE sei umgeleitet worden. Laut Polizeiangaben ist in dem Tunnel aus bislang ungeklärten Gründen ein Mensch zu Tode gekommen.