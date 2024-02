Möglicher sexueller Übergriff bei Karneval

ARCHIV – Hubert Ströber, Leitender Oberstaatsanwalt Staatsanwaltschaft Frankenthal, ermittelt gegen vier Tatverdächtige wegen eines möglichen sexuellen Übergriffs auf eine Jugendliche. Foto: Andreas Arnold/dpa

Speyer (dpa/lrs). Nach einem möglichen sexuellen Übergriff auf eine 15-Jährige bei einer Fastnachtsfeier in Speyer vernehmen die Ermittler derzeit Zeugen. Inzwischen habe die Kriminalpolizei zu dem Fall eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Ermittelt wird gegen vier Tatverdächtige im Alter von 15 bis 19 Jahren. Sie sind auf freiem Fuß: Die Voraussetzungen, um Haftbefehle zu beantragen, liegen mit dem aktuellen Ermittlungsstand laut Mitteilung nicht vor. Weitere Angaben machten die Ermittler nicht – unter anderem zum Schutz des Mädchens, hieß es.

Die vier Tatverdächtigen sollen nach bisherigen Erkenntnissen am 10. Februar 2024 «sexuelle Handlungen an der Jugendlichen gegen ihren Willen durchgeführt haben», wie es in einer früheren Presseerklärung hieß. Noch am selben Abend wurde eine Strafanzeige erstattet.

Neueste Mitteilung

Erste Pressemitteilung

Zweite Pressemitteilung