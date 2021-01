Luxemburg

Moderna-Impfstoff in Luxemburg eingetroffen

In Luxemburg ist der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna eingetroffen. Es seien am Montagmorgen die ersten 1200 Dosen geliefert worden, teilte das Gesundheitsministerium in Luxemburg mit. Damit stehe nun ein zweiter Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung. Von Biontech/Pfizer seien am Montag planmäßig 4875 weitere Dosen angekommen. Insgesamt habe das Großherzogtum (Stand: 11 Januar) 110 462 Dosen von Moderna und 414 210 von Biontech/Pfizer reserviert. Luxemburg zählt gut 600 000 Einwohner.