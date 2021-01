Saarbrücken

Moderna-Impfstoff im Saarland erwartet

Der neue Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna wird an diesem Dienstag auch im Saarland erwartet. Nach Auskunft von Gesundheitsstaatssekretär Stephan Kolling (CDU) würden 1200 Dosen an einen zentralen Ort geliefert, „in zwei Wochen noch einmal 1200 Dosen und in weiteren zwei Wochen dann 2400 Dosen“. Einem Ministeriumssprecher zufolge sollen diese zeitnah eingesetzt werden. Das Präparat ist der zweite in der Europäischen Union zugelassene Corona-Impfstoff.