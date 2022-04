Luxemburg

Verkehrsprobleme

Mobilitätsplan setzt auf Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur

Luxemburg will das Fahrradfahren deutlich attraktiver machen, um wachsende Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen. «Das Fahrrad muss neben dem Auto das zweite vollwertige Individualverkehrsmittel werden», sagte Luxemburgs Mobilitätsminister François Bausch bei der Vorstellung des nationalen Mobilitätsplans 2035 am Freitag in Luxemburg. Voraussetzung sei «eine getrennte Fahrradinfrastruktur», bei der Fußgänger nicht behindert würden und der Radfahrer nicht in Konflikt mit dem Autoverkehr komme.