Bad Neuenahr-Ahrweiler

Mobilfunknetz im Ahrtal steht wieder

Gut einen Monat nach der Flut im Ahrtal funktioniert das Mobilfunknetz wieder wie vor der Katastrophe. Das teilte der Krisenstab am Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit. Zudem verbessere sich die Wege-Infrastruktur „langsam, aber stetig“. In Dernau sei eine neue Behelfsbrücke durch das Technische Hilfswerk (THW) errichtet und dem Verkehr übergeben worden.