Mainz

Mobile Teams unterstützten zweite Auffrischungsimpfung

Die mobilen Teams des Deutschen Roten Kreuzes unterstützen die Alten- und Pflegeheime in Rheinland-Pfalz auch bei der zweiten Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus. Bei Bedarf übernehmen diese Teams aber auch weiterhin erste-, zweite und erste Booster-Impfungen in den Heimen für alte Menschen und für Eingliederungshilfe, heißt es in einer Mitteilung von Gesundheitsminister Clemens Hoch und Sozialminister Alexander Schweitzer (beide SPD) vom Freitag. Vorrangig impften jedoch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte. „Die Auffrischungsimpfungen tragen dazu bei, schwere Krankheitsverläufe zu verhindern.“