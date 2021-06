Saarbrücken

Mobile Teams impfen Genesene in saarländischen Pflegeheimen

In 20 Senioreneinrichtungen im Saarland sollen in der nächsten Zeit 252 genesene Bewohner nach überstandener Covid-Erkrankung eine Impfung erhalten. Mobile Teams werden diese sogenannten Booster-Impfungen vornehmen, teilte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am Donnerstag in Saarbrücken mit.