Mainz

Wetter

Mix aus Wolken und etwas Regen zum Wochenstart

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Eine dichte Wolkendecke hängt über einer in idyllischem Umfeld stehenden Windkraftanlage in der Südeifel. Foto: Harald Tittel/dpa

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet in der neuen Woche zunächst ein Mix aus Wolken und etwas Regen, am Donnerstag soll es auflockern und sonnig werden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Montag bedeckt und nebelig-trüb, vereinzelt gibt es etwas Sprühregen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zehn und zwölf Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es auf Temperaturen zwischen sechs und drei Grad ab.