Archivierter Artikel vom 03.09.2020, 09:20 Uhr

Offenbach

Mix aus Wolken und etwas Regen zum Wochenausklang

Eine Mischung aus Wolken und etwas Regen erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zum Wochenausklang. Im Süden soll es am Donnerstag meist niederschlagsfrei bleiben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen steigen bis auf 23 Grad. Für den Freitag sagen die Meteorologen viele Wolken im Norden voraus, nach Süden hin mehr Sonnenschein bei Höchsttemperaturen zwischen 23 und 38 Grad. Auch der Samstag soll mit einigen Wolken und zeitweise etwas Regen beginnen. Ab dem Mittag wird es dann zunehmend heiter und trocken.