Die Sonne scheint zwischen Wolken hindurch. In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird zur neuen Woche überwiegend ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. (zu dpa: «Mix aus Sonne und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland»)

Die Sonne scheint zwischen Wolken hindurch. In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird zur neuen Woche überwiegend ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. (zu dpa: «Mix aus Sonne und Wolken in Rheinland-Pfalz und im Saarland») Foto: Rolf Vennenbernd/DPA

Anzeige

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die neue Woche startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Für den Montag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad und am Dienstag bis zu 29 Grad voraus. Zudem bleibe es an beiden Tagen niederschlagsfrei.

Mit Niederschlag sei in der Nacht zum Mittwoch zu rechnen. Es könne zu einem zeitweise schauerartigem Regen kommen, teilte der DWD weiter mit. Am Mittwoch erreichen die Temperaturen dann voraussichtlich noch zwischen 19 und 24 Grad.