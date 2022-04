Offenbach

Wetter

Mix aus Sonne und Regen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird es in den kommenden Tagen recht warm bei einem Mix aus Sonne und Regen. Am Mittwoch ist es tagsüber trocken und wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Am Abend kann es einzelne Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad, in den Hochlagen bei 19 Grad.