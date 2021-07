Mainz

Mittleres Monatseinkommen lag 2020 bei 3372 Euro

Das mittlere Monatseinkommen in Rheinland-Pfalz hat 2020 brutto bei 3372 Euro gelegen. Dies sind 19 Euro mehr als im Jahr zuvor, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag mitteilte. In den Zahlen schlage sich der sogenannte Corona-Effekt nieder, da nicht nur Entgelte für tatsächlich erbrachte Arbeitsleistungen enthalten seien, sondern auch Kurzarbeitergeld.