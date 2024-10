Idar-Oberstein

Mitten am Tag: Einbrecher stehlen Tresor samt Inhalt

Von dpa/lrs

Ungewöhnlicher Diebstahl in Trier: Unbekannte brechen mitten am Tag in ein Haus ein und nehmen den ganzen Tresor mit.