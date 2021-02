Mainz

Mittelzentren wollen auch Geld für „Innenstadt-Impulse“

Nach der Zusage der Landesregierung von 2,5 Millionen Euro für die fünf Oberzentren in Rheinland-Pfalz fordern auch die Mittelzentren finanzielle Unterstützung ein. Um die Folgen des Corona-Lockdowns abzufedern, müssten auch sie sofort in das Modellvorhaben einbezogen und die Fördermittel deutlich aufgestockt werden, erklärten die Bürgermeister von zwölf mittleren kreisfreien und kreisangehörigen Städten in einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). In Städten wie Landau, Worms, Speyer oder Wittlich gebe es auch einen „deutlichen und hohen Unterstützungsbedarf“.