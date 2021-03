Kestert

Mittelrheintal: Sprengung wird weiter vorbereitet

Nach dem Felsrutsch auf der Güterzugstrecke im Mittelrheintal dauern die Vorbereitungen für die Sprengung eines lockeren Felsens an dem Hang an. „Die Bohrungen laufen so wie geplant“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) am Freitag. Spezialkräfte bohren seit Donnerstag bis zu vier Meter tiefe Löcher in rund 1500 Kubikmeter Gestein. Der gelockerte Fels soll am Samstagnachmittag gesprengt werden. Anschließend werde der Hang geräumt und stabilisiert. Dabei komme ein spezieller Zwölf-Tonnen-Bagger zum Einsatz.