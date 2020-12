Mainz

Nach jahrelangem Streit soll Anfang kommenden Jahres ein Raumordnungsverfahren für den Bau einer Mittelrheinbrücke eingeleitet werden. Die Ergebnisse der in Auftrag gegebenen Voruntersuchungen und Gutachten würden in Kürze vorliegen, sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Donnerstag im rheinland-pfälzischen Landtag.