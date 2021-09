Hamburg/Grafschaft

Mittelgebirge: Greenpeace warnt nach Flut vor Kahlschlägen

Greenpeace hat zweieinhalb Monate nach der tödlichen Flut im Ahrtal vor Kahlschlägen und Monokulturen in den Wäldern von Mittelgebirgen gewarnt. Kahlflächen könnten „langfristig fatale Folgen bei Starkregen haben und müssen vermieden werden, da bewaldete Hänge eine deutlich höhere Stabilität aufweisen“, teilte die Umweltorganisation mit. Ihr Waldexperte Christoph Thies erklärte: „Die Wälder in den deutschen Mittelgebirgen können eine wichtige Schutzfunktion einnehmen, um die Auswirkungen der Extremwetter abzuschwächen. Die Flutkatastrophe vom Ahrtal ist auch eine Mahnung, wie wichtig Waldschutz ist.“ Die Landesregierungen sollten daher „Wälder in steilen Hanglagen größtenteils unter Schutz stellen“.