Mainz

Mittel für Verbraucherzentrale auf 2,7 Millionen Euro erhöht

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz entwickelt mit Blick auf die Pandemie-Situation mehr digitale Formate und wird dabei mit einer höheren Landesförderung unterstützt. „Das Interesse an unseren Web-Seminaren war von Anfang an riesig“, erklärte am Montag die Leiterin der Verbraucherzentrale, Ulrike von der Lühe, und nannte rund 2200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In diesem Jahr werde die Verbraucherzentrale „unsere digitalen Angebote kontinuierlich anpassen und zusätzliche digitale Formate entwickeln und erproben“.