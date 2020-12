Archivierter Artikel vom 29.07.2020, 06:30 Uhr

Mainz (dpa/lrs). Rheinland-Pfalz hat seit Beginn der Corona-Pandemie mindestens 177 Millionen Euro für damit zusammenhängende Maßnahmen im Gesundheitsschutz ausgegeben. Dies geht aus einer Antwort des Finanzministeriums in Mainz auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Fraktion zum Abfluss der Mittel aus dem im März verabschiedeten Nachtragshaushalt hervor.

Die zum Einzelplan 06 für das Gesundheitsressort gehörenden Auszahlungen stehen damit an der Spitze der Zahlungen aus dem Nachtragshaushalt. Dazu gehören auch 102,4 Millionen Euro an Sonderzahlungen für Landkreise und kreisfreie Städte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. An zweiter Stelle der Gesamtausgaben folgen Kredite zu insgesamt 2009 Anträgen von Kleinunternehmen aus dem Soforthilfeprogramm des Landes in Höhe von 27,1 Millionen Euro. An dritter Stelle stehen die Ausgaben für Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit Beherbergungsbetrieb – darunter auch Jugendherbergen – von insgesamt 1,9 Millionen Euro. Berücksichtigt wurden jeweils die Zahlungen bis zum Stichtag 30. Juni.

Der Nachtragshaushalt des Landes im Umfang von 3,3 Milliarden Euro wurde am 27. März verabschiedet. Davon sind 800 Millionen als direkte Ausgaben vor allem für Maßnahmen im Gesundheitswesen und für Hilfszahlungen an Unternehmen vorgesehen, jeweils 100 Millionen für die Kommunen und für die Anschaffung eines künftigen Impfstoffs gegen das Corona-Virus, 2,2 Milliarden für die Erhöhung von Landesbürgschaften und 53 Millionen Euro für Maßnahmen zum Schutz des Waldes.

Die Antwort des Finanzministeriums auf die parlamentarische Anfrage zeige, „dass die Gelder ankommen“, sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Bernhard Braun. „Bisher sind aber bei weitem noch nicht alle Mittel aus dem Nachtragshaushalt abgeflossen. Es ist gut, dass offensichtlich noch Reserven bestehen für die weitere Abmilderung der Pandemiefolgen.“