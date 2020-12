Archivierter Artikel vom 04.07.2020, 17:30 Uhr

Grünstadt

Mitarbeiterin einer Spielhalle mit Schlagstöcken überfallen

Zwei Männer haben in der Nacht zu Samstag die Mitarbeiterin einer Spielhalle in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) überfallen. Die 26 Jahre alte Angestellte wollte die Tür zur Spielhalle gerade abschließen, als die Täter sie mit Schlagstöcken bedrohten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie drängten die Frau demnach zurück in die Spielhalle und zwangen sie, ihnen eine vierstellige Summe in bar zu geben. Die beiden Männer flohen den Angaben zufolge zu Fuß, eine Fahndung blieb erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen.