Rheinbrohl

Mitarbeiter löschen Brand: Drei Verletzte

Zwei Menschen sind bei einem Brand in einem Wohnheim für Senioren in Rheinbrohl-Arienheller (Landkreis Neuwied) im Zuge der Löscharbeiten leicht verletzt worden. Eine weitere Person wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr versorgt, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Bad Hönningen mitteilte. Demnach war das Feuer bislang ungeklärter Ursache am Donnerstagabend in der Einrichtung ausgebrochen. Mitarbeiter konnten das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits selbst löschen.