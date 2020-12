Archivierter Artikel vom 28.10.2020, 18:30 Uhr

Göllheim

Mit Wein beladener Tanklastzug kippt auf Leitplanke

Ein Unfall eines mit Wein beladenen Tanklastwagens hat für einen größeren Einsatz auf der Autobahn 63 bei Göllheim (Donnersbergkreis) gesorgt. Der Lkw war am Mittwoch aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, ins Schleudern geraten und schließlich auf der Mittelleitplanke liegengeblieben, teilte die Autobahnpolizei in Gau-Bickelheim mit. Die A63 musste in Fahrtrichtung Kaiserslautern vollgesperrt werden.