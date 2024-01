Verkehr

Westerburg

Mit über zwei Promille am Steuer – und kein Führerschein

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist von der Polizei in Westerburg im Westerwaldkreis angehalten und aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 45-Jährigen mehr als zwei Promille an, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurde festgestellt, dass er keinen Führerschein mehr besitzt. Dieser war ihm bereits entzogen worden, wie es hieß. Den 45-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren. Er war der Besatzung eines hinter ihm fahrenden Streifenwagens am Montagabend aufgefallen, weil seine Fahrweise auffällig war.