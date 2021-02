Dillingen

Mit Schusswaffe gedroht: Polizei nimmt 33-Jährigen fest

Weil ihm ein Besuch mit einer Schusswaffe angedroht wurde, hat ein 25-Jähriger im Dillinger Stadtteil Diefflen die Polizei alarmiert. Die Polizei rückte wegen der unklaren Lage am Donnerstagnachmittag mit starken Einsatzkräften an. Während Beamte sein Wohnanwesen sicherten, konnte der 33-jährige Beschuldigte bei günstiger Gelegenheit vor seinem Wohnsitz in Nalbach-Körprich widerstandslos festgenommen werden. Beide Männer sind polizeibekannt. Keiner wurde verletzt. Die Schusswaffe konnte sichergestellt werden. Geprüft wird nun, ob der 33-Jährige sie legal besitzt. Die Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen.