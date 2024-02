Mit Schlangenlinien auf der Autobahn

Betrunken am Steuer: Die Polizei hat in Rheinhessen einen verdächtigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

ARCHIV – Die Schriftzug «Polizei» leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Biebelnheim (dpa/lrs) – Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut ist ein Autofahrer bei Biebelnheim im Kreis Alzey-Worms in Schlangenlinien auf der Autobahn 63 gefahren. Andere Autofahrer meldeten dies am Sonntag der Polizei. Beamte lotsten den 32-Jährigen zur Kontrolle an der Anschlussstelle Biebelnheim, wie die Autobahnpolizei am Montagmorgen mitteilte. Nach einer Blutprobe stellten die Beamten den Führerschein des Autofahrers sicher. Er muss laut Polizei mit einem Strafverfahren und dem Verlust seiner Fahrerlaubnis rechnen.