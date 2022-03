Mainz

Umwelt

Mit Reinigungsroboter gegen Abfälle im Mainzer Zollhafen

Er braucht keine Pause und kommt auch an entlegene Stellen zwischen Booten oder Tauen im Wasser: Ein Reinigungsroboter sammelt Abfälle aus dem Hafenbecken des Mainzer Zollhafens. Der so genannte «Jellyfishbot» eines französischen Startups könne autonom oder ferngesteuert Abfälle und Öle auf der Wasseroberfläche aufnehmen, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Zollhafens.