Urbar

Mit Promille, ohne Führerschein: Autofahrer gestoppt

Ein Autofahrer ist am Freitagabend mit über drei Promille und ohne Führerschein auf der Bundesstraße 42 unterwegs gewesen. Eine Frau hatte das Auto in Schlangenlinien fahrend gesehen und die Polizei gerufen, wie diese mitteilte. Eine Streife entdeckte den 38-Jährigen mit seinem Auto bei einer Tankstelle in Urbar (Landkreis Mayen-Koblenz) und führte einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 3,35 Promille. Zudem war der Mann ohne Führerschein unterwegs, dieser war ihm wegen mehrerer Trunkenheitsfahrten bereits entzogen worden.