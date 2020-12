Archivierter Artikel vom 09.04.2020, 17:15 Uhr

Sie hält sich vermutlich seit 11. März in Kastellaun auf, nachdem sie in Schwegenheim auf den Anhänger oder in den Transporter einer Kastellauner Firma gesprungen war. Die Firma befindet sich in der Lessingstraße, in der Nähe wurde Nala gesichtet. Wer die Katze sieht, meldet sich bei der Besitzerin Laura Wick-Atar unter Tel. 0176/83170185, bei Christina Müller (Tierhilfe Rhein-Hunsrück) unter Tel. 0151/19405507 oder bei Tasso unter Tel. 06190/937300.