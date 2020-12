Mainz

Mit Pizzaschieber und Internet: CDU will Regierungswechsel

Hundert Tage vor der Landtagswahl hat sich die CDU Rheinland-Pfalz vorgenommen, mindestens 35 Prozent der Stimmen zu gewinnen. „Das ist unser Ziel, wir sehen es auch als realistisch an“, sagte Spitzenkandidat Christian Baldauf am Freitag. Die CDU will am 23. Januar ihr Wahlprogramm beschließen, das neben einem übergreifenden Programm auch 14 Regionalteile enthalten soll. Gewählt wird am 14. März. Bei der Landtagswahl 2016 hatte die CDU 31,8 Prozent eingefahren – stärkste Kraft war die SPD mit 36,2 Prozent.